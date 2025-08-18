В Госдуме рассказали, что Евросоюз будет просить у Трампа для Украины

Президенту США Дональду Трампу придется в чем-то уступить на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, потому что политика всегда была игрой компромиссов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



«Насколько получится у Белого дома утихомирить европейскую партию войны, сейчас сказать сложно. Однако в любом случае ясно, что европейцы внесут негативный элемент в переговорный процесс и Трампу придется в чем-то пойти на уступки. Скорее всего это будет вопрос предоставления каких-то особенный гарантий безопасности», — сказал депутат.

По его мнению, Киеву и европейским лидерам точно не удастся получить согласие от США и России закончить конфликт по линии боевого соприкосновения, а потому они будут просить что-то особенное в гарантиях безопасности.

«Стоит отметить, что европейцы послали в США тяжелую артиллерию, едут не только лидеры отдельных стран, но и главы НАТО и ЕС. Это значит, что встреча на Аляске их очень напугала», — заключил Чепа.

В понедельник, 18 августа, президент США проведет переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами, чтобы обсудить предложения Москвы по урегулированию конфликта и перспективы проведения трехстороннего саммита. Сначала Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, после чего состоятся расширенные переговоры с участием генсека НАТО, главы Еврокомиссии и лидеров ФРГ, Великобритании, Италии, Франции и Финляндии.

Ранее в США призвали Трампа быть жестче с Европой для скорейшего мира.