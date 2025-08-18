На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, что Евросоюз будет просить у Трампа для Украины

Депутат Чепа: ЕС будет добиваться от США специальных гарантий безопасности для Киева
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Президенту США Дональду Трампу придется в чем-то уступить на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, потому что политика всегда была игрой компромиссов. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Насколько получится у Белого дома утихомирить европейскую партию войны, сейчас сказать сложно. Однако в любом случае ясно, что европейцы внесут негативный элемент в переговорный процесс и Трампу придется в чем-то пойти на уступки. Скорее всего это будет вопрос предоставления каких-то особенный гарантий безопасности», — сказал депутат.

По его мнению, Киеву и европейским лидерам точно не удастся получить согласие от США и России закончить конфликт по линии боевого соприкосновения, а потому они будут просить что-то особенное в гарантиях безопасности.

«Стоит отметить, что европейцы послали в США тяжелую артиллерию, едут не только лидеры отдельных стран, но и главы НАТО и ЕС. Это значит, что встреча на Аляске их очень напугала», — заключил Чепа.

В понедельник, 18 августа, президент США проведет переговоры с президентом Украины и европейскими лидерами, чтобы обсудить предложения Москвы по урегулированию конфликта и перспективы проведения трехстороннего саммита. Сначала Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, после чего состоятся расширенные переговоры с участием генсека НАТО, главы Еврокомиссии и лидеров ФРГ, Великобритании, Италии, Франции и Финляндии.

Ранее в США призвали Трампа быть жестче с Европой для скорейшего мира.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами