На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп отказался от общей встречи с Зеленским и европейскими лидерами

Bild: Трамп сначала примет Зеленского, а потом лидеров Европы
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Американский президент Дональд Трамп не будет встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в присутствии европейских лидеров, пишет Das Bild.

По словам источников издания, глава Белого дома сначала проведет переговоры тет-а-тет с президентом Украины, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

Как уточняется в материале, украинского лидера будут сопровождать канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, финский президент Александер Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

До этого агентство Reuters сообщило, что Трамп оказывает давление на Украину после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Лидер США якобы склоняет Киев к заключению мирного соглашения. Во время визита в Вашингтон 18 августа Зеленского будут сопровождать европейские политики, чтобы в том числе поддержать его на фоне давления Трампа, стремящегося к быстрому окончанию конфликта.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил встречу Трампа и Путина на Аляске.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами