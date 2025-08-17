Трамп отказался от общей встречи с Зеленским и европейскими лидерами

Американский президент Дональд Трамп не будет встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в присутствии европейских лидеров, пишет Das Bild.

По словам источников издания, глава Белого дома сначала проведет переговоры тет-а-тет с президентом Украины, а потом к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Они должны принять участие в совместном рабочем ужине и обсуждении урегулирования конфликта в расширенном составе.

Как уточняется в материале, украинского лидера будут сопровождать канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, финский президент Александер Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

До этого агентство Reuters сообщило, что Трамп оказывает давление на Украину после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Лидер США якобы склоняет Киев к заключению мирного соглашения. Во время визита в Вашингтон 18 августа Зеленского будут сопровождать европейские политики, чтобы в том числе поддержать его на фоне давления Трампа, стремящегося к быстрому окончанию конфликта.

