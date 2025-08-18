На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше назвали виновного в отсутствии Варшавы на встрече Трампа с Зеленским

Пшидач: Сикорский виноват в отсутствии Польши на встрече Трампа с Зеленским
Вина за отсутствие представителя Варшавы на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа лежит на главе МИД Польши Радославе Сикорском. Об этом заявил глава Бюро по международной политике при администрации польского президента Марчин Пшидач в соцсети Х.

Он подчеркнул, что в обсуждении стран так называемой «коалиции желающих» касательно того, кто будет присутствовать на предстоящих переговорах Зеленского и Трампа, принимал в том числе и Сикорский.

«Министр иностранных дел Республики Польша не заявил о готовности Польши принять участие в этом визите», — написал Пшидач.

Кроме того, между президентом Польши Каролем Навроцким, его администрацией и польским МИД разгорелся спор относительно того, кто именно — Зеленский или Трамп — пригласил европейских лидеров на встречу в Вашингтоне. Сикорский заявил, что приглашения в Белый дом направлял Трамп, а переговоры 18 августа должны пройти в составе, аналогичном телеконференциям главы США с лидерами Европы перед саммитом на Аляске. По словам дипломата, в тех беседах Польшу представлял Навроцкий. В свою очередь президент настаивает на том, что именно Зеленский, а не Трамп направлял приглашения на предстоящие переговоры в США.

18 августа в Белом доме состоится встреча Зеленского и Трампа. Сначала лидеры двух государств пообщаются тет-а-тет, а затем к ним присоединятся генсек НАТО, глава Еврокомиссии, а также лидеры ФРГ, Великобритании, Италии, Франции и Финляндии. Известно, что представителя Польши не пригласили в США на переговоры по Украине.

Ранее в Госдуме рассказали, что Евросоюз будет просить у Трампа для Украины.

