Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ заявил, что Запад хочет прикрыть свои проблемы «угрозой с Востока»

Посол Любинский: Запад скрывает свои проблемы за «сказками о злой России»
close
Стрингер/РИА Новости

Западные страны пытаются спрятать свои проблемы за заявлениями о желании России захватить Украину и напасть на Европу, уверен посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Об этом он заявил в интервью изданию Die ganze Woche.

Он отметил, что «угроза с Востока» — популярная тема у ряда политиков, а «сказки о злой России» — безосновательны.

«Подобные заявления об угрозе со стороны России сегодня исходят исключительно от западных политиков. Поступая так, они скрывают собственную неспособность справиться с кризисными явлениями в собственных странах», — высказался дипломат.

20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Франция не пригласила дипломатов РФ на празднование Дня Победы в Париже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами