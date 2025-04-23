Посол Любинский: Запад скрывает свои проблемы за «сказками о злой России»

Западные страны пытаются спрятать свои проблемы за заявлениями о желании России захватить Украину и напасть на Европу, уверен посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Об этом он заявил в интервью изданию Die ganze Woche.

Он отметил, что «угроза с Востока» — популярная тема у ряда политиков, а «сказки о злой России» — безосновательны.

«Подобные заявления об угрозе со стороны России сегодня исходят исключительно от западных политиков. Поступая так, они скрывают собственную неспособность справиться с кризисными явлениями в собственных странах», — высказался дипломат.

20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Евросоюзе не хотят, чтобы европейские чиновники посетили парад Победы в Москве, так как ЕС принадлежит лидерство в возрождении нацизма. По этой же причине, по его мнению, они намерены отправить своих миротворцев на Украину. Однако Россия намерена приложить все силы, чтобы навсегда уничтожить эту идеологию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Франция не пригласила дипломатов РФ на празднование Дня Победы в Париже.