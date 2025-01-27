Путин продлил срок госслужбы заместителю главы МИД Богданову

Президент РФ Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителю главы российского внешнеполитического ведомства Михаилу Богданову. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 2 марта 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу», — говорится в документе.

Богданов родился в 1952 году и начал свою дипломатическую карьеру в 1974 году. С июня 2011 года он занимает должность заместителя главы МИД РФ, а в октябре 2014 Богданов был назначен специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки.

До этого российский лидер назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра МЧС. До этого он был прокурором Дагестана и Хакасии. Попов является государственным советником юстиции второго класса.

Ранее в Совфеде анонсировали назначение нового посла России в США.