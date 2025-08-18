На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше раскритиковали идею направить войска на Украину

В администрации главы Польши назвали плохой идею направить войска на Украину
Czarek Sokolowski/AP

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий высказал мнение в эфире YouTube подкаста Poranny ring, что идея ряда стран из «коалиции желающих» отправить войска на Украину после окончания боевых действий может помешать мирному урегулированию.

«Следует также четко подчеркнуть еще один момент: сегодня мы имеем дело с так называемой коалицией желающих. Мы уже могли забыть, что это была за коалиция, а это была коалиция стран, готовых отправить свои войска на Украину. Это не лучшее решение», — сказал Богуцкий.

Политик отметил, что президент Кароль Навроцкий прямо заявлял о своему несогласии отправлять польских солдат на Украину.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом. На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тысяч военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии выступили против размещения военных на Украине.

