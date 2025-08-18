На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии выступили против размещения военных на Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль выступил против размещения немецких военных на Украине
Nadja Wohlleben/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против отправки немецких военнослужащих на Украину. Об этом он сказал в интервью порталу Table.Media.

Дипломат подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, и ФРГ должна будет взять на себя «важную роль» в обеспечении мира. При этом Вадефуль выступил против размещения немецких военных на Украине. По его словам, Берлин сосредоточил внимание на территории НАТО «так, как другие этого не делали». Он также напомнил, что Вооруженные силы Германии на постоянной основе разместили бригаду в Литве.

Вадефуль высказал мнение, что совмещать вышеперечисленное с размещением войск на Украине было бы слишком серьезной нагрузкой для Германии. В то же время министр подчеркнул, что подробно этот вопрос должен будет рассмотреть глава минобороны ФРГ Борис Писториус. По словам дипломата, если Берлин откажется отправлять своих военных на Украину, это не означает, что немецкая сторона не сможет оказывать Украине военную и техническую поддержку другими способами.

До этого сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече «коалиции желающих» выступила против предложения президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину миротворческого военного контингента из стран Европы.

11 июля Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом. На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе обвинили европейских лидеров в попытках продолжить конфликт на Украине.

