Британия и Франция готовят миротворцев для Украины. Там могут разместиться до 50 тысяч европейских солдат

Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Об этом объявили Кир Стармер и Эммануэль Макрон и на совместной пресс-конференции в Лондоне. Контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины. Миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии. Реализация плана возможна в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

10 июля в Лондоне состоялся двусторонний саммит Франции и Великобритании. В рамках встречи лидеры двух стран объявили о согласованных действиях в рамках международной инициативы, направленной на обеспечение устойчивого мира на украинской территории после окончания активных боевых действий.

На совместной пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявили о готовности сформировать и развернуть многонациональный контингент численностью до 50 тыс. военнослужащих. Эта сила станет частью «коалиции желающих» — объединения стран, согласившихся принять участие в обеспечении будущего перемирия.

«Мы готовы реализовать план уже в день установления режима прекращения огня», — заявил Макрон.

По его словам, речь идет о заранее подготовленной и координированной миссии, призванной контролировать соблюдение договоренностей и обеспечивать безопасность на украинской территории.

Состав и структура коалиции

В инициативе участвуют более 30 государств, выразивших готовность поддержать долгосрочную безопасность Украины. Франция и Великобритания заявили о намерении взять на себя основную военную нагрузку. Контингент будет сформирован на базе объединенных экспедиционных сил, которые будут увеличены с уровня бригады до армейского корпуса.

Предполагается, что штаб-квартира коалиции будет первоначально размещена в Париже, с последующим переносом в Лондон в течение года. Кроме того, в Киеве будет создан координационный центр, которым, согласно заявлению Даунинг-стрит, будет руководить британский офицер в звании не ниже генерал-майора.

Участие в миссии будет осуществляться на добровольной основе.

Макрон подчеркнул, что реализация плана не требует консенсуса всех членов НАТО или ЕС, что позволяет избежать блокировки инициативы со стороны отдельных стран.

Мандат, задачи и формат миссии

Миссия не будет носить характер классической миротворческой операции. Макрон заявил, что создаваемый контингент предназначен не для замены Вооруженных сил Украины, а для их поддержки и стратегического сдерживания. В задачи миссии войдет:

• патрулирование воздушного пространства Украины,

• контроль Черноморского побережья и морских коммуникаций,

• содействие восстановлению боеспособности украинской армии,

• обеспечение стабильности и безопасности в приграничных районах.

Стармер подтвердил, что все необходимые оперативные документы уже готовы, и коалиция сможет приступить к выполнению миссии в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня. Он подчеркнул, что развертывание будет происходить исключительно на основе официального запроса украинских властей и в соответствии с международным правом.

Франко-британское оборонное партнерство: усиление ядерного сдерживания

В рамках трехдневного визита Эммануэля Макрона в Великобританию стороны подписали также пакет документов о расширении стратегического партнерства. Особое внимание уделено взаимодействию в сфере ядерного сдерживания.

Стороны зафиксировали в декларации, что их ядерные силы, оставаясь независимыми, смогут координироваться при возникновении угроз безопасности Европы.

Министерство обороны Великобритании предупредило, что любой противник, угрожающий жизненно важным интересам одной из сторон, может столкнуться с ответной реакцией обеих ядерных держав. В Париже подчеркнули, что эта договоренность является сигналом как союзникам, так и потенциальным оппонентам.

Также в итоговых документах зафиксированы договоренности о борьбе с «теневым флотом», перевозящим российскую нефть в обход санкций, и об усилении давления на экономику РФ через снижение потолка цен на экспорт энергоресурсов.

Киев ждет гарантий безопасности

Украинское руководство выразило поддержку коалиционной инициативе. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев заинтересован в международных механизмах сдерживания, которые могут предотвратить повторную эскалацию со стороны России.

По мнению украинских властей, формирование международного контингента под руководством союзников усилит доверие к условиям возможного перемирия и поможет в восстановлении потенциала ВСУ. Киев рассматривает такую миссию как элемент долгосрочной системы безопасности, которая будет действовать после завершения боевых действий.

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Москва против миротворцев на Украине

Российские власти резко осудили планы Британии и Франции по миротворцам. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит возможности согласовать размещение иностранных сил на Украине и считает любые односторонние действия со стороны Запада нарушением международного права.

Лавров отметил, что появление контингента создаст «факты на земле» и сделает невозможным равноправный диалог.

По его словам, любые попытки ввести международный контингент без согласия России будут расценены как враждебные.

Ранее Служба внешней разведки РФ утверждала, что Запад готовится к развертыванию до 100 тыс. военнослужащих под видом миротворческой миссии, что в Москве называют «фактической оккупацией» Украины.