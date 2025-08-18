Премьер Индии сообщил о разговоре с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в соцсети X.

Моди и Путин обсудили итоги состоявшегося на Аляске саммита США — РФ. По словам премьера Индии, Нью-Дели последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении.

«Я с нетерпением жду продолжения нашего обмена мнениями в ближайшие дни», — написал Моди.

15 августа президенты РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Путин и Трамп обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось фото рукописных пометок Путина для речи по итогам встречи с Трампом.