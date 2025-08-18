На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось фото рукописных пометок Путина для речи по итогам встречи с Трампом

ТАСС опубликовал фото рукописных пометок Путина на речи для Анкориджа
WhiteHouse/X

Президент России Владимир Путин от руки писал часть речи для пресс-конференции по итогам переговоров в Анкоридже с американским лидером Дональдом Трампом. Фотографию заметок опубликовало ТАСС.

На одной из фотографий журналисты заметили российского лидера с речью в руках, которую он держит уже после беседы с американским коллегой. На одном из листов видно рукописные пометки, которые сделал президент России размашистым почерком, с выделением определенных слов и тематических блоков.

При этом на других видео можно заметить печатные листы с темами. Можно сделать вывод, что речь Путина после переговоров с Трампом, очевидно, дорабатывалась российским лидером до последнего момента.

15 августа лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов между странами в экономике и сфере безопасности.

Ранее стали известны подробности о книге с фото украинских пленных, переданной Трампу.

