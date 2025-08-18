Появилось фото рукописных пометок Путина для речи по итогам встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин от руки писал часть речи для пресс-конференции по итогам переговоров в Анкоридже с американским лидером Дональдом Трампом. Фотографию заметок опубликовало ТАСС.

На одной из фотографий журналисты заметили российского лидера с речью в руках, которую он держит уже после беседы с американским коллегой. На одном из листов видно рукописные пометки, которые сделал президент России размашистым почерком, с выделением определенных слов и тематических блоков.

При этом на других видео можно заметить печатные листы с темами. Можно сделать вывод, что речь Путина после переговоров с Трампом, очевидно, дорабатывалась российским лидером до последнего момента.

15 августа лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов между странами в экономике и сфере безопасности.

