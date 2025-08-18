Немецкий политик обозначила роль Европы на переговорах по Украине

Европа формально участвует в переговорах по Украине, но на самом деле — это только видимость. В действительности же все важные решения принимают Москва и Вашингтон, а Брюссель поставят перед фактом. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказала немецкий политик, экс-депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен.

Она отметила, что разница между экс-президентом США Джо Байденом и нынешним американским лидером Дональдом Трампом в том, что первый делал вид, что мнение Европы для него важно, а последний не стесняется демонстрировать пренебрежение Брюсселем.

Украина же является лишь «пешкой» в противостоянии западных глобалистов и России, подчеркнула политик.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») ясно обозначил, что вы ничего не решаете, решаю я и Владимир Путин. И тем самым он показал всему миру, между какими сторонами этот конфликт вообще завязался. И что Украина в этой игре являлась не просто пешкой, а фигурой, от которой уже очень хотелось избавиться», — сказала Петерсен.

18 августа в Вашингтоне пройдет встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Вместе с ним в США едут и европейские политики, среди которых глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок оценил, с какими результатами подходят армии России и Украины к этому рубежу и каковыми возможными козырями располагает Киев на предстоящих переговорах.

