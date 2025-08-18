Аналитик заявил, что Зеленский «никогда не откажется» от притязаний на Крым

Политолог Перенджиев: Зеленский не откажется от Крыма на переговорах с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не откажется от претензий на Крым, поскольку знает, что спровоцирует требования по другим территориям. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Александр Перенджиев.

«Конечно, Зеленский не будет ни от чего отказываться. Я не знаю, почему в это кто-то верит, в том числе и лидер США Дональд Трамп. Зеленский понимает, что как только начнет говорить, что он от чего-то отказывается, то начнется движение», — сказал Перенджиев.

На предстоящих переговорах с Дональдом Трампом в Белом доме он «не будет спорить», но и не сделает каких-либо конструктивных заявлений по ситуации, предположил эксперт.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может почти сразу завершить украинский конфликт, отказавшись от притязаний на Крым и идеи членства его страны в НАТО.

Ранее в Британии заявили, что Украина «выживет» без Донбасса.