В Британии заявили, что Украина «выживет» без Донбасса

The Telegraph: Украина выживет без Донбасса, но не без Черного моря
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина сможет выжить без Донбасса, но не без выхода к Черному морю, поскольку обеспечение безопасности Одессы и близлежащих территорий имеет для Киева жизненно-важное значение. Об этом пишет газета The Telegraph.

По мнению автора, в текущих территориальных дискуссиях Черное море ускользает от внимания. Если Украина потеряет свободу судоходства на 80%, это нанесет ущерб экономике на 10–12% ВВП, а косвенные потери могут составить до 30%, говорится в тексте.

Также Киев потеряет возможность влиять на другие страны, которым нужен экспорт, в то время как России такое развитие событий принесет лишь пользу, считает газета.

«Во время войны большинство людей, естественно, сосредотачиваются на суше. В мирное время никто не обращает внимания на море, пока оно не перестанет работать, и тогда это может подорвать вашу безопасность и процветание», — пишет The Telegraph.

16 августа газета The New York Times сообщила, что Трамп считает, что «можно быстро договориться о мирном договоре» между Москвой и Киевом, если Зеленский согласится уступить России весь Донбасс. Взамен, как говорится в статье, наступит прекращение огня по текущей линии фронта и будут действовать гарантии безопасности — как для Украины, так и для Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины.

