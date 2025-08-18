Стали известны подробности о книге с фото украинских пленных, переданной Трампу

RT показал, что за книгу с фото военнопленных Трамп получил от Путина на Аляске

Президент России Владимир Путин передал главе США Дональду Трампу во время встречи на Аляске книгу с фотографией и петицией 1 тысячи украинских военнопленных, которых Украина отказывается забирать. Об этом сообщает RT.

На опубликованных агентством кадрах можно увидеть, что на обложке книги изображено общее групповое фото украинских пленных с надписью «1000». Внутри книги также есть QR-код, который ведет на сайт 1000ua.ru с фотографиями и списком военнопленных.

Трамп рассказал в интервью Fox News, что в этой книге 1 тысяча украинских военнослужащих. Он подчеркнул, что Киев должен их забрать, российские власти собираются освободить их.

«У меня есть книга с каждым (из списка пленных. — прим. ред.)», — сказал Трамп по итогам переговоров с Путиным на Аляске.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщило, что Киев отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

По данным СМИ, среди этих военнопленных нет ни одного офицера, большинство из них, около 70%, — солдаты, рядовые и матросы.

Ранее Мария Захарова назвала аморальным отказ Украины принимать своих пленных.