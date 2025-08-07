На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о пленных украинских военных, от которых отказался Киев

ТАСС: среди пленных военнослужащих ВСУ, от которых отказался Киев, нет офицеров
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Среди 1 тысячи украинских военнопленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них, около 70%, — солдаты, рядовые и матросы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.

Отмечается, что более 140 человек из этого списка «отказников» — мобилизованные.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев попросту отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

В ходе третьего раунда российско-украинских переговоров, который состоялся в Стамбуле 23 июля, сторонам удалось договориться об очередном обмене пленными по формуле «1200 на 1200».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к вторжению в Курскую область.

СВО: последние новости
