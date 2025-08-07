В МИД РФ раскритиковали Киев за отказ принимать украинских пленных

Отказ Киева принимать украинских военнопленных является полной аморальностью. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Киевский режим до сих пор отказывается принимать одну тысячу пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что на фоне этого власти Украины и некоторые страны Запада пытались обвинить Россию в нарушении норм международного гуманитарного права.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщило, что Киев отказался от тысячи солдат ВСУ, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

