Трамп назвал фейком сообщения о «поражении» на саммите с Путиным

Трамп обвинил СМИ в искажении итогов саммита с Путиным
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что сообщения о его «крупном поражении» в связи с проведением саммита с российским лидером Владимиром Путиным на территории Соединенных Штатов являются недостоверными.

«Фейковые новости уже три дня твердят, что я потерпел «крупное поражение», позволив Владимиру Путину провести крупный саммит в Соединенных Штатах», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что российский лидер был бы рад провести встречу где угодно, кроме США, а выбор площадки стал основным предметом разногласий. По словам Трампа, если бы саммит состоялся в другой стране, подконтрольные демократам СМИ все равно подали бы это как неудачу.

Американский лидер также прокомментировал слова сенатора Криса Мерфи, заявившего, что «Путин получил все, что хотел». Трамп назвал сенатора «легковесом» и добавил, что ситуация на саммите, напротив, оказалась сложной для российского президента, хотя деталей он не привел.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее в США заявили, что нет гарантий проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского.

