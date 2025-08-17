На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что нет гарантий проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского

WP: трехсторонний саммит не гарантирован после встречи Трампа с Зеленским
Global Look Press

Встреча между президентами России, США и Украины Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не гарантирована после намеченных на 18 августа переговоров американского и украинского лидеров. Об этом, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщает газета Washington Post (WP).

По словам собеседника издания, в Вашингтоне надеются, что трехсторонний саммит состоится на следующей неделе. Однако в Белом доме не считают, что встреча Трампа с Зеленским в понедельник обязательно приведет к трехсторонним переговорам на высшем уровне.

17 августа стало известно, что Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом. В понедельник, 18 августа, Зеленский вместе с европейскими лидерами прибудет в Вашингтон, чтобы обсудить с Трампом возможное урегулирование военного конфликта.

В этот же день Reuters сообщило, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске оказывает давление на Зеленского.

Ранее в Общественной палате РФ рассказали, как саммит на Аляске повлиял на Зеленского.

Встреча Путина и Трампа
