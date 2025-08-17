Экс-премьер России оценил уровень английского языка у Путина

Бывший российский премьер Сергей Степашин рассказал в интервью kp.ru, что президент РФ Владимир Путин «неплохо владеет» английским языком.

«Немецкий у Путина чистейший. Даже [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель признавала, что у него немецкий лучше, чем у некоторых немцев. По крайней мере, лучше, чем у [действующего канцлера Фридриха] Мерца — это сто процентов», — сказал бывший глава правительства.

Он добавил, что при владении одним европейским языком английский освоить несложно, а Путин им занимался. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства понимает этот иностранный язык и способен распознать смысл речи собеседника до вступления переводчика.

15 августа президент России и его американский коллега Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Первым в Анкоридж прибыл лидер США, борт российского президента приземлился там около 21:54. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями, коротко пообщались и направились к месту переговоров на одном автомобиле. Во время совместной пресс-конференции после переговоров Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой. На это Путин по-английски ответил ему с улыбкой: «В следующий раз в Москве».

