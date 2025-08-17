На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер России оценил уровень английского языка у Путина

Экс-премьер Степашин: Путин занимался английским и неплохо им владеет
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший российский премьер Сергей Степашин рассказал в интервью kp.ru, что президент РФ Владимир Путин «неплохо владеет» английским языком.

«Немецкий у Путина чистейший. Даже [экс-канцлер Германии Ангела] Меркель признавала, что у него немецкий лучше, чем у некоторых немцев. По крайней мере, лучше, чем у [действующего канцлера Фридриха] Мерца — это сто процентов», — сказал бывший глава правительства.

Он добавил, что при владении одним европейским языком английский освоить несложно, а Путин им занимался. До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства понимает этот иностранный язык и способен распознать смысл речи собеседника до вступления переводчика.

15 августа президент России и его американский коллега Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Первым в Анкоридж прибыл лидер США, борт российского президента приземлился там около 21:54. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями, коротко пообщались и направились к месту переговоров на одном автомобиле. Во время совместной пресс-конференции после переговоров Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой. На это Путин по-английски ответил ему с улыбкой: «В следующий раз в Москве».

Ранее Путин забыл про переводчика на встрече с Моди.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами