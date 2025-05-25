Песков заявил, что Путин понимает английский язык

Песков: Путин слышал речь Трампа на английском во время телефонного разговора

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин слышал оригинальную речь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент слышит голос своего визави, то есть слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит», — описал ход разговора Песков.

Он подчеркнул, что глава России и сам понимает английский язык и способен распознать смысл речи собеседника еще до вступления переводчика.

До этого сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф пользовался услугами переводчиков из РФ на встречах с Путиным.

Таким образом, Уиткофф нарушил давно устоявшийся протокол, обязывающий брать на переговоры на высшем уровне собственных переводчиков. В материале уточняется, что спецпосланник не владеет русским языком. Поступали сообщения о том, что самолет, на котором Уиткофф летал в Россию, якобы не оборудован защищенной правительственной системой связи.

Ранее Путин пошутил, что забыл про переводчика на встрече с Моди на саммите БРИКС.