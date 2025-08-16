Next time in Moscow: Путин пригласил Трампа в Москву

Путин пригласил Трампа в Москву на следующую встречу

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой.

В ответ на это Путин по-английский ответил Трампу с улыбкой: «В следующий раз в Москве».

В свою очередь Трамп в ответ на приглашение заявил, что это возможно, несмотря на критику.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа за закрытыми дверями завершилась. Она продлилась более трех часов от момента встречи в аэропорту Анкориджа.

В ходе общения с прессой после мероприятия Путин заявил, что переговоры с Трампом прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа на Аляске.

Ранее Трамп перед встречей с Путиным созвонился с Лукашенко.