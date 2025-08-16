Сделки нет, но вы держитесь: о чем договорились Путин и Трамп на Аляске

Разговор прошел на 10 из 10, но сделки нет. Таков краткий итог встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Переговоры состоялись 15 августа и, судя по имеющемся кадрам, прошли в теплой и дружественной атмосфере. Однако во что-то осязаемое они не вылились. Вместо договоренностей — быстрая пресс-конференция без ответов на вопросы, отмененный обед и почти ноль информации о достигнутом (или не достигнутом) прогрессе.

Конкретики не дают ни непосредственные участники переговоров, ни СМИ с их инсайдерами. Из мелких крупиц информации мы знаем, что Путин и Трамп согласовали большинство параметров мирной сделки за исключением нескольких неназванных пунктов. Возможно, есть предварительная договоренность о воздушном перемирии. Про территориальные обмены не произнесли ни слова.

Американская сторона все еще рассчитывает организовать трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского. Но конкретных дат нет. Как нет и договоренности касательно второй встречи Путина и Трампа. «Next time in Moscow?» — спросил на пресс-конференции российский президент. Его американский коллега ответил уклончиво: исключать не стал, но признал, что его за это будут осуждать.

Столь необычный информационный вакуум вокруг исторических переговоров можно толковать двояко. Возможно, стороны и вправду ни о чем не договорились. В конце концов, программу встречи, судя по всему, значительно сократили, а в дипломатии это не очень хороший знак. Возможно, наоборот, — Кремль и Белый дом достигли взаимопонимания касательно условий завершения конфликта, но сознательно держат их за семью печатями, чтобы третьи стороны не могли сорвать переговорный процесс. А противоречивые сигналы призваны запутать следы.

Одно можно сказать наверняка. Пусть встреча на Аляске и не закончилась дипломатическим прорывом, но Трампа и Путина итоги более чем устроили. Президент США со спокойной совестью отложил на неопределенный срок торговую войну с Индией и Китаем, которая наступила бы в случае введения вторичных санкций против России и наверняка сказалась бы на самой Америке. Путину удалось донести до американцев, что временное перемирие не завершит конфликт на Украине, потому разговаривать надо сразу о мирном договоре.

Судя по заявлениям Трампа, произнесенным уже после встречи, Белый дом принял российскую точку зрения и готов отталкиваться от нее. Это знаменует отход Вашингтона от украино-европейской формулы «сначала перемирие, потом мир». Если принять во внимание «непростой» разговор Трампа с европейскими лидерами, который состоялся вскоре после «хороших» переговоров с Путиным, можно констатировать, что в этом раунде Киев и Брюссель потерпели дипломатическое поражение.

Что дальше? Как сказал Трамп, все зависит от Зеленского. Допустим, в Анкоридже президенты России и США согласовали между собой ключевые условия мирной сделки, а оставшиеся спорные моменты — это пункты, на которые принципиально не согласны Украина и Евросоюз (например, территориальный обмен). Тогда следующий шаг — убедить их снять эти возражения. Вероятно, этим и будет заниматься Трамп 18 августа, когда к нему в Вашингтон должен прилететь Владимир Зеленский. Дальше переговоры могут пойти по двум сценариям.

Первый: без команды поддержки в лице европейских лидеров Зеленский разнервничается, упрется и после отказа от условий повторит перепалку с Трампом 28 февраля. Ссора выльется в резкое обострение отношений между США и Украиной и, возможно, окончательный выход Вашингтона из конфликта и переговорного процесса.

Второй и более вероятный: президент Украины попытается затянуть переговорный процесс с помощью еще одного альтернативного плана. Скорее всего, Зеленский потребует трехсторонней встречи с Трампом и Путиным под предлогом того, что только главы государств могут принимать судьбоносные решения. Но основной расчет снова будет на отказ Москвы, которая не горит желанием общаться с украинским руководством до предварительного согласия на условия мира.

Дальше все зависит от реакции Трампа. Рычаги давления на Киев и Брюссель есть — и он должен пустить их в ход, если по-прежнему хочет молниеносно завершить конфликт. Если нет, тогда дипломатическая волокита будет продолжаться еще неопределенное время, а ситуацию изменит только катаклизм, вроде тотального развала фронта у ВСУ.

Кстати, если речь все же зайдет о трехсторонней встрече, то со стороны Кремля было бы сильным ходом согласиться и попытаться использовать такой формат, чтобы коллективно «дожать» Зеленского . Для такой встречи идеально бы подошел Минск. Недавно Александр Лукашенко пригласил туда Трампа, да и Путину с Зеленским до столицы Белоруссии рукой подать. Впрочем, это уже фантазии в духе «а что если?». Пока ждем следующего поворота этого дипломатического блокбастера.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.