Рубио заявил, что сделка по Украине потребует уступок со стороны Москвы и Киева

Рубио: чтобы закончить конфликт на Украине, необходимы уступки с обеих сторон

Для заключения мирного соглашения по Украине каждой из сторон придется пойти на уступки, заявил в эфире NBC News госсекретарь США Марко Рубио.

Он добавил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский 18 августа прилетает в Вашингтон.

Дипломат упомянул, что российская сторона, в отличие от США и Украины, выступает за полноценное мирное соглашение без перемирия в качестве промежуточного шага.

После встречи на Аляске Fox News передал, что президент США Дональд Трамп одобрил предложение российского коллеги Владимира Путина о передаче РФ контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций.

Ранее Зеленский отверг мирные условия Путина и Трампа.