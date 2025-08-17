На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия

Зеленский отверг мирные условия, согласованные Путиным и Трампом на Аляске
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе отверг некоторые согласованные на Аляске мирные условия.

По словам главы республики, сначала нужно прекратить огонь, а потом работать над соглашением о завершении конфликта. Он отметил, что «контактная линия — лучшее место для переговоров», которые нельзя вести под давлением оружия.

Зеленский исключил передачу России Донецкой области, потому что Конституция Украины запрещает «сдачу территорий или торговлю землей». Политик упомянул, что пока нет «нет деталей» о гарантиях безопасности для страны, в Киеве рассматривают вступление в ЕС как их часть.

После встречи на Аляске Fox News передал, что президент США Дональд Трамп одобрил предложение российского коллеги Владимира Путина о передаче РФ контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсона и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций. По мнению Sky News, Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома 18 августа.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил встречу на Аляске.

