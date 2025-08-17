На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич отверг введение режима ЧП в Сербии на фоне протестов

Вучич заявил, что не рассматривает введение режима ЧП в Сербии из-за протестов
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил об отказе от введения режима чрезвычайного положения в ответ на массовые протесты. При этом он предупредил о необходимости жестких мер для предотвращения эскалации насилия, сообщает сербский телеканал РТС.

«У нас есть достаточно мер, которые можем предпринять по закону, а режим ЧП — крайняя мера», — сказал он.

Как сообщал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, в ночь на 17 августа в ряде сербских городов произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся нападениями на полицию и поджогами зданий.

Массовые выступления студентов и оппозиционных сил начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде 1 ноября прошлого года. Изначально вызванные социальными проблемами, протесты быстро приобрели политический характер. Основные требования демонстрантов включают немедленное проведение досрочных парламентских выборов и отставку действующего правительства.

Ранее президент Сербии заявил, что беспорядки в стране спровоцированы извне.

