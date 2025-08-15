На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Сербии заявил, что беспорядки в стране спровоцированы извне

Вучич заявил, что беспорядки в Сербии большей частью вызваны извне
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне. Об этом заявил в эфире Радио и телевидения Сербии президент республики Александар Вучич, передает РИА Новости.

«Я был бы слишком наивен и был бы нечестен, если бы не сказал, что это большей частью вызвано извне. Не будем наивными. Все, что говорится о жесткости полиции и попытки целовать полицейских в Крагуеваце, все это уже было видно в разных цветных революциях, от «арабской весны» до того, что происходило в нашей стране 25–26 лет назад», — подчеркнул политик.

Он отметил, что это не какие-то большие новшества.

До этого Вучич обвинил протестующих в намерении поджечь здание отделения Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, где в тот момент находились люди. В ночь на четверг более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад.

Протесты студентов и оппозиции начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Участники акций требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

Ранее Сийярто сообщил, что лидеры ЕС хотят сместить правительства в Венгрии, Словакии и Сербии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами