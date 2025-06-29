«Сербию нельзя победить насилием»: Вучич заявил, что не помилует митингующих

Президент Сербии Александар Вучич, выступая с обращением к нации после столкновений в Белграде, заявил, что протесты не могут быть сильнее государственной власти. Он также назвал митинги фиаско и осудил лозунги протестующих, назвав их жалкими и глупыми. Спикер парламента Ана Брнабич при этом отметила, что участники акций призывали к гражданской войне и «убийству Сербии». Митинги в Белграде вспыхнули на фоне отказа Вучича принять ультиматум и подать в отставку. В результате столкновений пострадали 22 протестующих и 48 правоохранителей, 77 человек были задержаны. Президент Сербии уточнил, что не намерен их помиловать.

Никакие протесты не могут быть сильнее государственной власти. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая с обращением к нации после столкновений в Белграде, которые произошли вечером 28 июня.

«Прежде всего, самое важное, и, как я уже предсказывал, это произошло.

Сербия победила, потому что Сербию нельзя победить насилием, как этого хотели некоторые. Сербия не остановилась и никогда не остановится», — отметил сербский лидер.

Вучич также назвал протесты «фиаско», так как численность митингующих была примерно на 30% меньше, чем в декабре, и раскритиковал их лозунги, назвав их глупыми, жалкими и противоречащими друг другу.

«Как только вы услышите их заявления, вы поймете, что бы они сделали со страной, если бы пришли к власти», — пояснил президент Сербии.

Кроме того, он подчеркнул, что не собирается помиловать никого из задержанных, так как протестующие, по его словам, озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию».

«Конечно, будет еще множество задержанных, тех, кто нападал на полицию. Это не конец. Продолжается идентификация остальных нападавших», — добавил президент страны.

Протесты в Сербии

Акции протеста в Сербии начались в ноябре 2024 года. Поводом для них стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде — в результате обрушения бетонного козырька там погибли 16 человек. Новые митинги, переросшие в столкновения с полицейскими, произошли вечером 28 июня. Именно в этот день истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули Вучичу. Согласно их требованиям, президент республики должен был подать в отставку и назначить дату досрочных парламентских выборов.

Акция прошла в двух местах: на площади Славия в центре Белграда, а также в районе Пионерского парка и здания парламента. Сербское МВД сообщило, что в митингах приняли участие около 36 тыс. человек. По словам корреспондента РИА Новости, в какой-то момент протестующие начали бросать камни, петарды и бутылки с водой в кордон жандармерии на улице Краля Милана в центре Белграда, около здания администрации президента. Полиция в ответ применила силу — правоохранители использовали слезоточивый газ, щиты и дубинки, чтобы оттеснить толпу.

Вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич рассказал, что после столкновений за помощью медиков обратилось 22 человека, двое из которых получили тяжелые травмы. Кроме этого, пострадали также 48 правоохранителей. У одного из них травма головы и перелом скулы, скорее всего, от камня или плитки, брошенной в него, уточнил Дачич.

77 протестующих были задержаны. Глава МВД добавил, что в отношении 35 человек возбудят уголовные дела, остальных привлекут к административной ответственности.

Призывали к «убийству Сербии»

Акции протеста, помимо президента страны, раскритиковали также Ивица Дачич и председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич.

«Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции. Полиция предпримет все меры для установления мира и порядка, отобьет все нападения и применит все полномочия, чтобы все нападавшие на полицию были задержаны», — отметил вице-премьер и глава МВД.

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Спикер парламента Сербии в свою очередь заявила, что собравшиеся в Белграде протестующие призывали к гражданской войне и «убийству Сербии».

«Протестующие не закончили свой митинг словами «Да здравствует Сербия!». Они закончили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Помни это, Сербия», — написала Брнабич на своей странице в X.