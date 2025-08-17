В Сербии протестующие разгромили и подожгли офис правящей партии

МВД Сербии: протестующие разгромили и подожгли офис правящей партии в Валево

В ночь на 17 августа в ряде сербских городов произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся нападениями на полицию и поджогами зданий. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, пишет ТАСС.

По его словам, наиболее серьезная ситуация сложилась в городе Валево, где на улицы вышли около четырех тысяч человек. Протестующие подожгли и разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии.

«К счастью, внутри никого не оказалось», — сказал Дачич.

Также участники акции протеста забросали пиротехникой администрацию города, а также повредили здания суда и прокуратуры. В результате столкновений в Валеве один сотрудник полиции получил ранения. Всего было задержано 18 участников беспорядков.

В Белграде на улицы вышли около 1,3 тысячи человек, которые атаковали полицейских бутылками с зажигательной смесью. В Нови-Саде собрались порядка 500 протестующих.

«Полиция вмешалась и восстановила общественный порядок и спокойствие в Нови-Саде, Белграде и Валеве», — уточнил глава МВД.

15 августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что беспорядки на протестах в стране большей частью вызваны извне.

Митинги студентов и оппозиции начались в стране после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года. Протесты быстро переросли из социальных в политические. Протестующие требуют проведения внеочередных парламентских выборов и отставки правительства.

