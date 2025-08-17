СМИ: Трамп рассматривает российские условия как основу для сделки по Украине

WP: условия РФ могут стать отправной точкой для переговоров по Украине

Администрация Дональда Трампа рассматривает условия России в качестве основы для возможного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

«Трамп дал понять, что отходит от требования о прекращении огня и склоняется к быстрой сделке, которая сделала бы российские условия отправной точкой переговоров», — говорится в сообщении.

Как сообщал Fox News, Трамп поддерживает предложение Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс и заморозила линии фронта на других участках зоны боевых действий в обмен на мирное соглашение с Киевом.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа, завершившиеся заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

Ранее Путин рассказал, что должно войти в основу урегулирования украинского кризиса.