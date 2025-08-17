На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о согласии Трампа с предложением Путина по Донбассу

Fox News: Трамп поддерживает предложение Путина передать Донбасс под контроль РФ
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Дональд Трамп поддерживает предложение российского коллеги Владимира Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс и заморозила линии фронта на других участках зоны боевых действий в обмен на мирное соглашение с Киевом. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По данным журналистов, президент США после завершения переговоров на Аляске созвонился с лидерами европейских стран. Он сообщил зарубежным коллегам, что в ходе встречи Путин подтвердил намерение взять под контроль ключевые Донецкую народную республику и Луганскую народную республику. При этом президент РФ открыт для возможности «выхода из тупика» в Запорожской и Херсонской областях путем заморозки линий фронта.

16 августа агентство Reuters сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский исключил возможность вывода армии страны из Донбасса.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись 15 августа. По итогам саммита стороны не подписали никаких соглашений. Тем не менее главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине.

Впоследствии хозяин Белого дома сообщил, что они с российским лидером пришли к выводу, что лучшим способом завершения боевых действий является подписание мирного соглашения между Москвой и Киевом. Как сказал Трамп, договоры о простом прекращении огня «зачастую не выполняются».

Ранее журналисты узнали, почему Зеленский отказался выводить украинские войска из Донбасса.

