Зеленский приехал в Брюссель на встречу с главой Еврокомиссии

Зеленский прибыл на переговоры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где проведет переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.

В публикации говорится, что фон дер Ляйен приветствовала Зеленского в штаб-квартире Европейской комиссии. Представители по итогам переговоров должны провести совместную пресс-конференцию.

Глава ЕК ранее сообщала, что Зеленский прибудет в Брюссель для участия вместе с ней в телеконференции «коалиции желающих». Отмечается, что поездка украинского лидера не была отражена в официальных планах Еврокомиссии до утра воскресенья.

Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией писал, в Вашингтон также намерены приехать генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб, которые могут присоединиться к Зеленскому на встрече в Белом доме. Позже в Североатлантическом альянсе подтвердили участие Рютте.

Газета The Guardian отмечала, что лидеры стран — участниц Евросоюза из «коалиции желающих» проведут дистанционную конференцию с главой Украины до его переговоров с американским лидером.

Ранее СМИ узнали о согласии Трампа с предложением Путина по Донбассу.

