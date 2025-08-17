На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Коалиция желающих» планирует поговорить с Зеленским до Трампа

The Guardian: лидеры ЕС проведут конференцию до разговора Зеленского с Трампом
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидеры стран — участниц Евросоюза из «коалиции желающих» проведут дистанционную конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским до его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет The Guardian.

В публикации говорится, что конференция лидеров ЕС пройдет накануне переговоров Зеленского с Трампом в воскресенье. В ходе встречи, по данным журналистов, представители «коалиции желающих» попытаются защитить «мирное соглашение, которое не будет вознаграждать Россию за ее агрессию».

По информации газеты, в совещании будут принимать участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер , президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Незадолго до этого стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует принять участие во встрече Трампа с Зеленским.

Ранее канцлер ФРГ предложил площадку для переговоров Путина, Трампа и Зеленского.

