Зеленский отказался обменять Донбасс на мир

Reuters: Зеленский отказался передать РФ Донбасс в обмен на соглашение о мире

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом и лидерами Запада исключил вывод ВСУ из Донбасса, передает Reuters.

По мнению источника, после встречи на Аляске складывается впечатление, что президент США хочет быстро заключить сделку любой ценой.

«Трамп сообщил Зеленскому, что [президент России] Путин предложил заморозить линии фронта в других местах в рамках сделки, если Украина полностью выведет свои войска из восточных Донецкой и Луганской областей, однако Зеленский заявил, что это невозможно», — цитирует Reuters слова источника.

Как отмечается в статье, Донбасс «служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил встречу на Аляске.