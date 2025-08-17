В Общественной палате РФ рассказали, как саммит на Аляске повлиял на Зеленского

Рогов: Зеленский оказался загнан в угол после встречи Путина и Трампа на Аляске

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшиеся на Аляске, загнали украинского лидера Владимира Зеленского в угол. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он обратил внимание, что в ходе саммита представители Москвы продемонстрировали всему миру, что готовы к компромиссу и поиску путей урегулирования конфликта мирным путем. При этом Зеленский не спешит принимать решения, так как не хочет лишиться власти. По мнению Рогова, для украинского лидера «власть важнее мира».

Как сказал член Общественной палаты РФ, сейчас единственной преградой для достижения мира на Украине остается Зеленский.

«Теперь вся вина, в случае затягивания военного конфликта, будет лежать исключительно на Зеленском», — подчеркнул Рогов.

Очные переговоры Путина и Трампа состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. По итогам саммита главы государств заявили о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений после завершения встречи подписано не было.

Ранее в Государственной думе России рассказали, что Путин и Трамп реализовали идею 82-летней давности о встрече лидеров на Аляске.