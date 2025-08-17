На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин заявил о реализации идеи 1943 года о переговорах на Аляске

Володин: Путин и Трамп реализовали идею Рузвельта о переговорах на Аляске
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп реализовали идею 82-летней давности о встрече глав государств на Аляске. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Законодатель обратил внимание, что в 1943 году американский лидер Франклин Рузвельт предложил главе СССР Иосифу Сталину провести переговоры на Аляске. Президент США хотел обсудить «военное положение как на суше, так и на море» и подчеркивал важность проведения встречи только с представителями Советского Союза, без участия Великобритании. Рузвельт считал, что Москва играла более важную роль в событиях тех лет по сравнению с Лондоном.

Но, как отметил парламентарий, в силу ряда причин встреча на Аляске не состоялась. Впоследствии для нее было выбрано иное место.

«Идея Рузвельта <...> была реализована 82 года спустя Путиным и Трампом. Вот такие исторические параллели», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что в истории России и США были периоды, когда две страны испытывали друг к другу большое уважение, несмотря на идеологические противоречия.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись 15 августа. Саммит завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам встречи подписано не было.

Ранее Путин оценил возможность завершения конфликта на Украине после встречи с Трампом.

