РИА Новости узнало детали поездки Путина и Трампа на одной машине на Аляске

РИА Новости: поездка Путина и Трампа на одной машине на Аляске была экспромтом

Поездка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита на Аляске была экспромтом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

Как он сказал, изначально планировалось, что главы государств поедут от аэропорта до военной базы Эльмендорф-Ричардсон на разных машинах. Российский лидер должен был сесть в лимузин Aurus, а его американский коллега — в автомобиль Cadillac.

Однако церемония пошла не по плану. Источник агентства подчеркнул, что Путин и Трамп вместе взошли на постамент для совместного фото, хотя планировалось, что они поднимутся с разных сторон. Более того, президент США пригласил российского коллегу в свой автомобиль, и тот легко согласился.

Газета The Wall Street Journal писала, что Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своей машине, согласившись сесть в лимузин Трампа.

Очные переговоры президентов РФ и США на Аляске состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам саммита подписано не было.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что Путин и Трамп реализовали идею 1943 года о встрече лидеров на Аляске.