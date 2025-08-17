На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РИА Новости узнало детали поездки Путина и Трампа на одной машине на Аляске

РИА Новости: поездка Путина и Трампа на одной машине на Аляске была экспромтом
true
true
true
close
Pool/Reuters

Поездка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита на Аляске была экспромтом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров.

Как он сказал, изначально планировалось, что главы государств поедут от аэропорта до военной базы Эльмендорф-Ричардсон на разных машинах. Российский лидер должен был сесть в лимузин Aurus, а его американский коллега — в автомобиль Cadillac.

Однако церемония пошла не по плану. Источник агентства подчеркнул, что Путин и Трамп вместе взошли на постамент для совместного фото, хотя планировалось, что они поднимутся с разных сторон. Более того, президент США пригласил российского коллегу в свой автомобиль, и тот легко согласился.

Газета The Wall Street Journal писала, что Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своей машине, согласившись сесть в лимузин Трампа.

Очные переговоры президентов РФ и США на Аляске состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. При этом никаких соглашений по итогам саммита подписано не было.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что Путин и Трамп реализовали идею 1943 года о встрече лидеров на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами