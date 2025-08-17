На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
WSJ рассказал о настроении Трампа после переговоров с Путиным

WSJ: Трамп выглядел уставшим и раздраженным после переговоров с Путиным
Jeenah Moon/Reuters

Во время телефонного разговора с лидерами ЕС президент США Дональд Трамп выглядел уставшим и раздраженным после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как следует из текста, телефонный разговор состоялся около 3 часов ночи по центральноевропейскому времени (5:00 мск). Трамп заявил европейским лидерам, что работал 24 часа подряд и, «по словам официальных лиц, принимавших участие в разговоре, выглядел усталым и раздраженным Путиным», пишет WSJ.

По их словам, Трамп также сообщил, что рассмотрит возможность введения немедленных санкций против России только в том случае, если трехсторонние переговоры не приведут к прогрессу на пути к миру.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале ««Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Украины сделал заявление после встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
