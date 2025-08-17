В России объяснили смысл пролета американских истребителей над Путиным и Трампом

Пролетевшие над головой президента России Владимира Путина истребители F-22 и бомбардировщик B-2 Spirit во время саммита на Аляске стали демонстрацией высшей степени уважения к прибывшему гостю. Такое мнение высказал в беседе с aif.ru генерал-майор Сергей Липовой.

«Пролет истребителей над президентами после их встречи в «переводе» с военного языка означает высшую степень уважения к принимаемой стороне. Это произошло в рамках протокола, или этикета», — сказал Липовой.

Военный подчеркнул, что встреча президентов России и США прошла на высшем уровне.

По его словам, согласно традиции, самолет, на котором прибывает почетный гость, встречают в воздушном пространстве принимающей страны. Россия также соблюдает этот протокол во время прилета первых лиц других стран, отметил Липовой.

По прибытии Владимира Путина на Аляску во время совместного фото лидеров над президентами России и США пролетели истребители.

Президент США лично встретил российского лидера. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз похлопал в ладоши, приветствуя прибытие российского лидера на американскую землю впервые за последние 10 лет. Главы государств обменялись рукопожатием и вместе направились к лимузину Трампа.

Ранее в Совфеде оценили прошедшую встречу Путина и Трампа на Аляске.