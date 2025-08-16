На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде оценили прошедшую встречу Путина и Трампа на Аляске

Сенатор Клишас: саммит на Аляске подтвердил стремление РФ к справедливому миру
Прошедший на Аляске саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил стремление России к справедливому миру. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Задачи специальной военной операции будут выполнены либо военным, либо дипломатическим путем. Никакого «прекращения огня без всяческих условий» не будет, несмотря на то, что фронт обрушается, и российские войска освобождают все новые и новые территории», — указал Клишас.

По его словам, сегодня на повестке дня стоит формирование новой архитектуры европейской и международной безопасности, и всем необходимо это осознать.

В пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Президенты РФ и США обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее CNN назвал две «крупные победы» Путина по итогам саммита на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
