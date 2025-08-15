Над Путиным и Трампом пролетели истребители и бомбардировщики в момент фото лидеров

CNN: истребители и бомбардировщики пролетели над Путиным и Трампом во время фото

Над президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пролетели истребители в момент совместного фото лидеров. Об этом сообщает CNN.

«Над их головами пролетела группа американских военных самолетов, включая истребители и нечто, похожее на бомбардировщик-невидимку B-2», — говорится в сообщении телеканала.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

В состав российской делегации также вошли помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X сообщил, что молится о достижении мира в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее Песков рассказал о планах Путина после саммита с Трампом.