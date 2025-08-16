На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган может принять участие в саммите ШОС в Китае

РИА: Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите ШОС в Китае
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с большой долей вероятности примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае в конце августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«С большой долей вероятности, примет», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В июле министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пекине заявил, что Китай готов вместе с Россией выводить ШОС на новый уровень. По словам дипломата, организация играет ключевую роль в продвижении стратегического партнерства, поддержке принципов многосторонности, укреплении солидарности и взаимодействия стран глобального Юга.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — это международная организация, которая была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развивает торгово-экономические связи. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

Ранее президент Ирана Пезешкиан был приглашен на саммит ШОС в Китае.

