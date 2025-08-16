Президента Ирана пригласили в Китай

Иранского президента Масуда Пезешкиана пригласили на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом написал в соцсети X замглавы его администрации по политическим вопросам, экс-посол страны в России Мехди Санаи.

«Президент получил приглашение принять участие в саммите ШОС в Китае в августе», — сообщил чиновник.

В июле министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пекине заявил, что Китай готов вместе с РФ вывести ШОС на новый уровень. По словам дипломата, организация играет ключевую роль в продвижении стратегического партнерства, поддержке принципов многосторонности, укреплении солидарности и практического взаимодействия стран глобального Юга.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: кроме государств-основателей, Белоруссия, Индия, Иран и Пакистан.

Ранее Пезешкиан направил послание Путину.