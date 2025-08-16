Стармер пригрозил России санкциями после саммита на Аляске

Великобритания введет дополнительные санкции против России, если переговоры по Украине не принесут результата. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер после саммита РФ и США на Аляске, сообщается на сайте британского правительства.

«Пока Россия не прекратит боевые действия, мы продолжим закручивать гайки, вводя ещё больше ограничений», — подчеркнул Стармер.

Он отметил, что существующие санкции «уже оказали воздействие» на российскую экономику, а поддержка Украины продлится «столько, сколько потребуется».

Отдельно премьер одобрил миротворческие усилия Дональда Трампа, заявив, что «благодаря им конфликт как никогда близок к завершению».

15 августа лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кёртен выступил с неожиданным призывом к нормализации отношений с Россией. Он заявил, что Великобритания должна добиваться деэскалации на Украине и восстановить полноценные дипломатические и торговые связи с Москвой.

В пятницу лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заподозрили, что на Аляску летал «двойник Путина».