На Украине заявили, что на Аляску летал «двойник Путина»

На переговоры с президентом США Дональдом Трампом летал «двойник» российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов в эфире украинского телеканала «Киев24».

Он объяснил свое мнение тем, что на кадрах встречи Путин выглядит моложе и спортивнее своих 72 лет, движется уверенно и «прекрасно прошел более 100 метров без проблем».

До этого украинские СМИ раскритиковали поведение Трампа на Аляске. Так, телеканал «Новости.Live» сообщил, что российско-американскую встречу можно оценить как «выигрыш Путина». Авторы материала с негодованием описывают красную дорожку, почетный караул и улыбки Трампа в сторону главы РФ.

В пятницу лидеры РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В 2023 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что «Владимир Путин у нас один» и никаких двойников у него нет.

Ранее Путин ответил на вопрос о количестве двойников.