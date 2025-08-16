На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили, что на Аляску летал «двойник Путина»

Украинский эксперт Попов утверждает, что на Аляску летал молодой двойник Путина
Kevin Lamarque/Reuters

На переговоры с президентом США Дональдом Трампом летал «двойник» российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил кандидат психологических наук Дмитрий Попов в эфире украинского телеканала «Киев24».

Он объяснил свое мнение тем, что на кадрах встречи Путин выглядит моложе и спортивнее своих 72 лет, движется уверенно и «прекрасно прошел более 100 метров без проблем».

До этого украинские СМИ раскритиковали поведение Трампа на Аляске. Так, телеканал «Новости.Live» сообщил, что российско-американскую встречу можно оценить как «выигрыш Путина». Авторы материала с негодованием описывают красную дорожку, почетный караул и улыбки Трампа в сторону главы РФ.

В пятницу лидеры РФ и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В 2023 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что «Владимир Путин у нас один» и никаких двойников у него нет.

Ранее Путин ответил на вопрос о количестве двойников.

