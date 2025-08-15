На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии призвали Лондон к миру с Россией перед саммитом на Аляске

Британский политик Кёртен призвал Лондон к миру с РФ перед саммитом на Аляске
true
true
true
close
Gustavo Valiente/Global Look Press

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кёртен на своей странице в соцсети X выступил с неожиданным призывом к нормализации отношений с Россией. Его заявление прозвучало накануне переговоров президентов РФ и США в Анкоридже.

В публикации политик четко сформулировал позицию: «Мир с Россией». Кёртен заявил, что Великобритания должна добиваться деэскалации на Украине и восстановить полноценные дипломатические и торговые связи с Москвой.

Примечательно, что свой пост Кёртен сопроводил фотографией российского триколора.

13 августа The Telegraph со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что Великобритания выразила обеспокоенность в связи с публичными заявлениями европейских политиков перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В публикации сказано, что европейцы рискуют спровоцировать негативную реакцию, выдвигая требования и обозначая «красные линии» до саммита.

В статье упоминаются заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. В отличие от них, премьер-министр Великобритании Кир Стармер избегает публичных комментариев, предпочитая дипломатические консультации.

Ранее соратник Мерца заявил об уничтожении Запада из-за саммита на Аляске.

