Британский политик Кёртен призвал Лондон к миру с РФ перед саммитом на Аляске

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кёртен на своей странице в соцсети X выступил с неожиданным призывом к нормализации отношений с Россией. Его заявление прозвучало накануне переговоров президентов РФ и США в Анкоридже.

В публикации политик четко сформулировал позицию: «Мир с Россией». Кёртен заявил, что Великобритания должна добиваться деэскалации на Украине и восстановить полноценные дипломатические и торговые связи с Москвой.

Примечательно, что свой пост Кёртен сопроводил фотографией российского триколора.

13 августа The Telegraph со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что Великобритания выразила обеспокоенность в связи с публичными заявлениями европейских политиков перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В публикации сказано, что европейцы рискуют спровоцировать негативную реакцию, выдвигая требования и обозначая «красные линии» до саммита.

В статье упоминаются заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. В отличие от них, премьер-министр Великобритании Кир Стармер избегает публичных комментариев, предпочитая дипломатические консультации.

