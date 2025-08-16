На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп сообщил Зеленскому, что позиция Путина не изменилась

Bloomberg: Трамп сообщил Зеленскому, что Путин требует вывода ВСУ из Донбасса
Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердил, что президент России Владимир Путин требует вывода украинских войск со всего Донбасса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Трамп заявил во время телефонного разговора, что, хотя Украина должна сама решать, что делать со своей территорией, позиция Путина не изменилась — он по-прежнему хочет, чтобы Киев уступил контроль над всем регионом Донбасс», — заявил источник агентства.

По его словам, главная цель американского президента, о которой говорилось в телефонном разговоре, — достижение быстрого мирного соглашения, а не прекращение огня.

Европейские официальные лица приветствовали усилия Трампа в ходе телефонного разговора с ним и повторили свой призыв к трехсторонней встрече между Трампом, Путиным и Зеленским.

При этом некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США теперь будет оказывать давление на своего украинского коллегу, чтобы тот пошел на территориальные уступки ради достижения соглашения.

До этого CNN сообщил, что глава Белого дома обсудил с лидерами стран Евросоюза гарантии безопасности для Киева по формату 5-й статьи устава НАТО, которая предполагает коллективный ответ в случае агрессии.

Ранее сообщалось, что разговор Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО был непростым.

