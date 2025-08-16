Стало известно, что Трамп сказал Зеленскому и лидерам НАТО после встречи с Путиным

Axios: разговор Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО был непростым

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО выразил мнение, что быстрое мирное соглашение с Россией лучше, чем временное прекращение огня. Об этом журналист портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X со ссылкой на источник.

«Я думаю, быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — сказал американский лидер в ходе разговора.

Источник добавил, что разговор Трампа с Зеленским и лидерами стран НАТО «был непростым».

16 августа агентство Reuters со ссылкой на Белый дом опубликовало информацию о разговоре Трампа с лидерами стран Североатлантического альянса после продолжительного звонка с Зеленским.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.