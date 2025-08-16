На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп обсудил с лидерами ЕС гарантии Украине по формату 5-й статьи НАТО

CNN: Трамп обсудил с лидерами ЕС гарантии Украине по формату 5-й статьи НАТО
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп обсудил с лидерами стран Евросоюза гарантии безопасности для Украины по формату 5-й статьи устава НАТО, которая предполагает коллективный ответ в случае агрессии. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что такое соглашение может быть реализовано в случае заключения мирной сделки. Участниками соглашения станут страны Европы и Соединенные Штаты, говорится в тексте. CNN уточняет, что НАТО никаким образом не будет участвовать в предоставлении гарантий Украине.

«Часть переговоров с Трампом касалась гарантий безопасности Украине по типу пятой статьи Устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения», — говорится в тексте.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источник в окружении Дональда Трампа писал, что следующая встреча на высшем уровнем между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может привести к миру. В то же время в материале не отмечается, кто может принять участие в потенциальной встрече, как и место ее проведения.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на информацию о готовящемся воздушном перемирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами