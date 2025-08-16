Два иностранных лидера ездили в лимузине Трампа до Путина

The Hill: Макрон и Абэ ездили в бронированном лимузине Трампа до Путина

Лишь два иностранных лидера ездили в бронированном лимузине Cadillac One президента США Дональда Трампа до российского лидера Владимира Путина накануне на Аляске. Об этом сообщает Fox 26 News.

Отмечается, что в этом лимузине в 2017 году Трамп ехал с Макроном в президентский дворец в Париже. Также бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ ехал в этой машине во время визита на золотой курорт во Флориде.

Кроме того, в 2010 году в лимузине с тогдашним президентом США Бараком Обамой ездил и бывший президент России Дмитрий Медведев.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.