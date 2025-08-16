Трамп созвонился с Зеленским после саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным созвонился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Уточняется, что разговор президентов был продолжительным, а настоящий момент американский президент беседует с коллегами по НАТО.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее в США нелестно высказались о работе Трампа на Аляске.